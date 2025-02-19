"Нафтогаз" вдвое переплатит за импортный газ, - Макогон

Он рассказал, что сейчас в украинских газохранилищах исторический минимум запасов не только на эту дату, но и за все предыдущие зимы. Например, в конце прошлого отопительного сезона, 30 марта 2024 года, в ПХГ было больше газа, чем сейчас, когда впереди еще два холодных месяца.

"Заходить в зиму с такими запасами - очень рискованная авантюра Минэнерго и "Нафтогаза". За эту авантюру мы заплатим очень дорого. Из-за непродуманных действий руководства "Нафтогаз" неэффективно потратит миллиарды гривен на закупку газа, который он сейчас покупает вдвое дороже, чем можно было купить летом. Уже не считая дополнительные убытки для промышленности, которая будет вынуждена временно остановить производство, если будут введены ограничения", - говорит Макогон.

Экс-глава ОГТСУ пояснил, что газа едва хватает. В хранилищах есть где-то 2,5 миллиарда кубометров, которые можно поднять. Если же существенно потеплеет, возрастет потребление и будут обстрелы, то нужно будет принимать дополнительные меры, чтобы избежать проблем.

"Этой зимой не будет графиков отключений для населения. Не будет такого, что час газ есть, час нет. Так оно не работает. Население не будут отключать, в крайнем случае могут ограничить промышленность. Как-то пройдем эту зиму. Катастрофы или апокалипсиса не будет, но это будет дорого", - подытожил Макогон.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина дополнительно требует не менее 1 млрд куб. м до конца этого года, а Временная следственная комиссия Верховной Рады по ценообразованию в энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.