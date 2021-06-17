"Нафтогаз" встановив місячний тариф на газ на 50% вище, ніж річна пропозиція

"Наголошуємо, підключення до тарифного плану "Місячний" відбувається лише за бажанням клієнта. За замовчуванням усі клієнти ГК "Нафтогаз України" обслуговуються за річним тарифним планом "Фіксований", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що ціна на газ у тарифному плані "Місячний" обумовлена ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років і станом на початок червня продовжували зростати.

"Ціни на газ в Україні завжди корелюються з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна інтегрована в європейський газовий ринок з 2015 року. Україна імпортує 30% від загальних обсягів споживання, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських торгових майданчиках. У середньому на початок червня ціни на газ у Європі сягали 25,9 євро/МВт-год, що трохи більше 270 доларів за тисячу кубометрів", - додали в прес-службі.