"Нафтогаз Трейдинг" запропонував кращі цінові умови на ринку газу, - експерт

"Нинішня ситуація на європейському ринку демонструє важливість для надійного забезпечення країн ЄС бронювання трейдерами потужностей ГТС України і перенесення точки купівлі-продажу газу (з російського напрямку) на східний кордон України. Це створить реальну конкуренцію на ринку надання послуг з транспортування газу в інтересах споживачів України та інших країн Європи", - вважає Володимир Омельченко.

Своєю чергою, директор комунікацій "Нафтогаз України" Максим Білявський повідомив у Facebook, що 55% виробників тепла і гарячої води для побутових споживачів все ще не скористалися привабливою пропозицією від "Нафтогаз Трейдинг" - 7,42 грн/кубометр.

"Ми просимо абонентів централізованого теплопостачання переконатися, що їх виробник має договір на постачання газу. Тим часом в ЄС спотова ціна газу продовжує зростати, і сьогодні на хабі TTF становить $490 або 13 230 гривень за тисячу кубометрів без урахування транспортування до кордону України та інших зборів", - зазначив Білявський.

На його думку, стабілізувати цінову ситуацію на енергетичному ринку ЄС може збільшення обсягів транспортування газу через газотранспортну мережу України.

"Наша система, на відміну від "Північного потоку-2" та інших маршрутів, може оперативно реагувати на зміну ринкового попиту (завдяки газосховищам), тим самим, обмежуючи коридор коливання спотових цін на газ, і відповідно зменшуючи потребу в спалюванні вугілля і знижуючи викиди діоксиду вуглецю", - підкреслив Білявський.