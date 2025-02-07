"Нафтогаз" раскритиковали за демпинг на рынке и отсутствие подготовки к зиме

Манипуляции "Нафтогаза" с продажей газа коммерческим компаниям летом и отсутствие стратегического планирования привели к серьезному дефициту ресурса зимой и проблемам для всей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий экономического эксперта Алексея Куща.

"Мы наблюдаем сезонное подорожание природного газа на европейских хабах с 300 до 600 долларов за тысячу кубометров. И этот рост, как всегда, совпал с необходимостью закупки Украиной импортного ресурса - минимум миллиард кубов. В следующем году эта цифра возрастет до 2-3 млрд", - отметил он.

Эксперт отмечает, что вместо закачки газа летом 2024 года по цене 300 долларов, "Нафтогаз" покупает его зимой 2025-го уже по 550, теряя сотни миллионов долларов.

"За что менеджеры НАК-а получают свою зарплату? Модель "закачивай летом - используй зимой" могла бы сэкономить Украине миллиарды", - добавил Кущ.

Кроме этого, по словам эксперта, в 2024 году "Нафтогаз" активно заходил в коммерческий сегмент, продавая до 200 млн кубов газа в месяц, что составляло 30-50% рынка.

"При этом НАК реализовывал ресурс по ценам ниже рыночных. Например, в октябре импортировал 0,3 млрд кубометров по более 20 тыс. грн за тысячу кубов, используя кредит ЕБРР, а продавал на внутреннем рынке не дороже 15 тысяч грн", - рассказал Кущ.

В декабре ситуация повторилась: продажа 200 млн кубов по цене не более 16 тыс. грн, что повлекло обвал рынка.

В то же время дочерняя компания "Нафтогаза" - "Укртрансгаз" - вынуждена была покупать импортный газ по 25 тыс. грн за тысячу кубов.

"Такие интервенции возможны, когда в стране профицит ресурса. Но у нас дефицит, часть газа мы импортируем. Кроме того, резервы в хранилищах должны быть заполнены, а сейчас там меньше 7 млрд кубометров, из которых 4-5 млрд - это буферный газ, который нельзя использовать", - пояснил эксперт.

Кущ подчеркнул, что такие действия госкомпании особенно опасны на фоне прекращения транзита российского газа с января 2025 года.