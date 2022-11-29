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"Нафтогаз" просит USAID помочь с газом для отопления

Фото: "Нафтогаз" просит США помочь с газом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев обратился в Агентство США по международному развитию (USAID) с просьбой помочь с газом для отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК .

По данным пресс-службы, во время встречи с assistant administrator Бюро USAID по делам Европы и Евразии Эрин Элизабет Макки Чернышов обсудили последствия ракетных обстрелов РФ для украинской гражданской энергетической инфраструктуры и критические потребности Украины для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов.

Руководитель "Нафтогаза отметил потребность Украины в получении дополнительного объема газа. По его словам, в результате постоянных обстрелов Россией украинской инфраструктуры повреждено более 300 энергетических объектов и около 450 километров газовых труб. Вдобавок, для выработки электроэнергии Украина была вынуждена использовать дополнительные объемы угля и газа.

"Эти факторы привели к тому, что мы нуждаемся в увеличении объема наших газовых хранилищ и призываем США - нашего надежного партнера - помочь с решением этого вопроса", - сказал он.

Чернышев и МакКи также обсудили потребности Украины в оперативной помощи в виде оборудования и материалов. Речь идет, в частности, о метаноле, газовых компрессорах, дизельных генераторах и оборудовании для добычи газа. "Госпожа МакКи заверила, что Агентство работает над запросом "Нафтогаза" относительно соответствующих потребностей", - сообщили в НАК.

Агентство США по международному развитию - высший федеральный орган государственного управления Соединенных Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом.

Напомним, Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов через ЕБРР.

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Нафтогаз УкраиныГазСоединенные Штаты Америки