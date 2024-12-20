"Нафтогаз" проиграл арбитраж в Стокгольме итальянской компании: чем это грозит Украине

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Компания "Нафтогаз Украины" проиграла в арбитраже Стокгольма дело по иску итальянской Italia Ukraina Gas (IUGAS). В результате НАК должен заплатить ей около 41 млн долларов.

В открытом доступе решения арбитража, принятого несколько месяцев назад, нет. Для публикации такие решения не обязательны. Но факт его принятия РБК-Украина на днях подтвердили несколько источников, а потом и в самом "Нафтогазе".

"Окончательным арбитражным решением от 29 августа 2024 года, трибунал Торговой палаты Стокгольма обязал НАК "Нафтогаз Украины" оплатить в пользу компании IUGAS около 41 млн долларов по договору поставки природного газа за границу", – говорится в комментарии НАК для РБК-Украина.

История спора НАК и IUGAS

Арбитражные разбирательства между IUGAS и НАК длятся еще с 2007 года. Итальянская компания обратилась в арбитраж по поводу невыполнения НАК условий контракта от 2003 года. По нему "Нафтогаз" взял обязательства ежегодно до 2013 года продавать ей по 1,3 млрд кубометров газа по фиксированной цене в 110 долларов за тысячу кубометров. Украина планировала перепродавать туркменский газ, который закупала по 50 долларов за тысячу кубометров и хотела зарабатывать на этом по 780 млн долларов в год.

Но контракт так и не был реализован. В 2004-2005 годах поставки газа не проводились, поскольку не было соглашения со словацкой SPP на его транспортировку. А в 2006 году весь туркменский газ перекупил "Газпром".

В итоге IUGAS обратилась в арбитраж с претензией на компенсацию в 3,9 млрд долларов за невыполнение контракта. Окончательное решение по нему было принято в конце 2012 года. Арбитраж отклонил основную часть претензий к НАК и обязал компанию заплатить IUGAS лишь 12,7 млн долларов штрафа. По информации издания, у украинской стороны были аргументы в пользу того, что контракт мог содержать элементы коррупционных намерений, но арбитраж счел их недостаточно вескими и не учел при принятии решения.

Но исполнение решения арбитража затягивалось. Лишь в 2017 году по инициативе IUGAS начались действия по его обеспечению. Они проходили в Словакии, поскольку основные потоки газа идут именно через эту страну и там удобнее всего "перехватывать" и арестовывать газ. Словацкий суд в рамках принудительного исполнения решения арбитража арестовал газ, который закупал НАК, и возложил обязанности за его хранение на украинскую компанию.

Потом арестованный газ был продан, но "Нафтогаз" отказался платить за его хранение. В компании решили, что такое требование безосновательно, поскольку не получили подтверждение факта хранения и методики формирования тарифа. Сумма за хранение газа, по данным источников РБК-Украина, могла составлять порядка 22 млн долларов.

Затем в IUGAS произошли пертурбации – менялись собственники, к подписанту контракта с итальянской стороны Андреа Миеле были претензии у местных правоохранительных органов.

"Нафтогаз" был готов к проигрышу?

И уже новые владельцы IUGAS в декабре 2020 года подали второй иск в арбитраж Стокгольма с претензией на около 110 млн. долларов. Как уточнили в НАК, эта сумма была определена как компенсация за недопоставку газа по тому же контракту с января 2011 по декабрь 2013 года.

29 августа 2024 года исковые требования были частично удовлетворены. В результате решение обязывает НАК уплатить IUGAS более около 41 млн долларов.

В "Нафтогазе" готовились к такому решению и зарезервировали средства в объеме 1,9 млрд гривен – в пересчете это даже немного больше выставленной к оплате суммы. Таким образом, необходимость этой выплаты не скажется на финансовых результатах НАК по итогу 2024 года.

"Нафтогаз" проиграл арбитраж в Стокгольме (фото: Getty Images)

Решения арбитража оспаривать довольно сложно – для этого должны быть серьезные причины и веские аргументы. Стоит напомнить, что решения арбитражей между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2018 году по контрактам на поставку и транзит газа фактически не оспаривались сторонами, хотя обе были не полностью удовлетворены результатом.

Но даже оспаривание решения арбитража не останавливает процедуру его исполнения. То есть вариантов два – или НАК платит 40 млн долларов или активы компании, а это, прежде всего, закупаемый газ, могут быть арестованы.

Пока нет информации, что НАК предпринял какие-то действия для исполнения решения арбитража. Для перечисления валюты за границу сейчас действуют ограничения. Но в отдельных случаях по представлению Кабмина Нацбанк позволяет проводить транзакции. По информации НБУ, такие решения уже были приняты для ДТЭК, "Метинвест", "Интерпайп" и других компаний, когда им нужно было платить по евробондам или выполнять другие обязательства перед кредиторами.

В счет долга заберут газ

Компания IUGAS со своей стороны уже инициировала исполнение решения. По словам источников издания, трейдеры, которые занимаются продажей газа НАК, уже предупредили украинского покупателя о возможности его ареста. Прежде всего, речь идет о компаниях из Швейцарии и Словакии.

"Нафтогаз" начал закупки газа в Европе с сентября. По информации издания, уже во второй половине октября было отмечено сокращение суточных поставок через Словакию. Если в начале месяца они составляли около 1,7 млн кубометров, то к концу месяца снизились до 0,9 млн. Источники издания на газовом рынке связывают это именно с действиями по исполнению решения арбитража. С ноября импорт через Словакию прекратился – это подтверждается данными ОГТСУ с открытой платформы.

Инфографика РБК-Украина по данным ОГТСУ

Основной поток импортного газа в Украину сейчас идет через Венгрию. Но смена маршрута теоретически могла произойти не только из-за рисков ареста газа, но и просто по коммерческим соображениям – через Венгрию поставки дешевле.

Газа зимой может не хватить

В отопительный период Украина может столкнуться с нехваткой газа, предупреждает эксперт по вопросам энергетики Центра анализа европейской политики (СЕРА) и бывший глава ОГТСУ Сергей Макогон. Он предполагает, что информация об объемах газа в хранилищах, мягко говоря, не очень точна. К началу отопительного сезона в ПХГ хотели накопить 13,2 млрд кубометров газа. При этом учитывали 4,51 млрд кубометров буферного газа (газ длительного хранения, который не используется – ред.), 228 млн кубометров в хранилищах на оккупированных территориях и 370 млн кубометров газа нерезидентов, который уже почти полностью вывезен из Украины.

Источники издания говорят, что эти цифры близки к реальным. Если в ближайшее время импортные поставки сократятся по каким-то причинам, то во второй половине зимы и в начале весны могут возникнуть серьезные проблемы. "При таких запасах мы к концу зимы можем выйти в ноль. И могут быть большие проблемы из-за снижения давления в ПХГ, что не позволит поднимать необходимый объем газа", – сказал собеседник в нефтегазовой отрасли.

Чтобы снять риски с импортом газа, который и так начался со значительным опозданием из-за отсутствия средств у "Нафтогаза", НАК совместно с правительством должны как можно быстрее решить вопрос с оплатой. Для этого Кабмин должен обратится к Нацбанку с просьбой дать разрешение на выполнение решения арбитража. По информации РБК-Украина, пока такой инициативы не было.

В правительстве официальный комментарий по этой теме изданию получить не удалось. Но удивительно, что с момента принятия решения в Стокгольме прошло больше трех месяцев, а вопрос с его исполнением до сих пор не решен. НАК, по неофициальной информации, пока платить не настроен. При этом, компания "принимает все возможные меры по урегулированию этого вопроса", - сообщили РБК-Украина в "Нафтогазе".