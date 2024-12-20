"Нафтогаз" проиграл арбитраж в Стокгольме итальянской компании: чем это грозит Украине

"Нафтогаз Украины" проиграл в арбитраже Стокгольма итальянской IUGAS GmbH. Компании придется заплатить около 1,7 млрд гривен или ее газ в Европе могут арестовать. Какие последствия могут быть для Украины от такого решения арбитража – разбирался спецкорреспондент РБК-Украина Юрий Дощатов.
"Нафтогаз Украины" проиграл в арбитраже Стокгольма итальянской IUGAS GmbH. Компании придется заплатить около 1,7 млрд гривен или ее газ в Европе могут арестовать. Какие последствия могут быть для Украины от такого решения арбитража – разбирался спецкорреспондент РБК-Украина Юрий Дощатов.
Содержание:
Компания "Нафтогаз Украины" проиграла в арбитраже Стокгольма дело по иску итальянской Italia Ukraina Gas (IUGAS). В результате НАК должен заплатить ей около 41 млн долларов.
В открытом доступе решения арбитража, принятого несколько месяцев назад, нет. Для публикации такие решения не обязательны. Но факт его принятия РБК-Украина на днях подтвердили несколько источников, а потом и в самом "Нафтогазе".
"Окончательным арбитражным решением от 29 августа 2024 года, трибунал Торговой палаты Стокгольма обязал НАК "Нафтогаз Украины" оплатить в пользу компании IUGAS около 41 млн долларов по договору поставки природного газа за границу", – говорится в комментарии НАК для РБК-Украина.
Арбитражные разбирательства между IUGAS и НАК длятся еще с 2007 года. Итальянская компания обратилась в арбитраж по поводу невыполнения НАК условий контракта от 2003 года. По нему "Нафтогаз" взял обязательства ежегодно до 2013 года продавать ей по 1,3 млрд кубометров газа по фиксированной цене в 110 долларов за тысячу кубометров. Украина планировала перепродавать туркменский газ, который закупала по 50 долларов за тысячу кубометров и хотела зарабатывать на этом по 780 млн долларов в год.
Но контракт так и не был реализован. В 2004-2005 годах поставки газа не проводились, поскольку не было соглашения со словацкой SPP на его транспортировку. А в 2006 году весь туркменский газ перекупил "Газпром".
В итоге IUGAS обратилась в арбитраж с претензией на компенсацию в 3,9 млрд долларов за невыполнение контракта. Окончательное решение по нему было принято в конце 2012 года. Арбитраж отклонил основную часть претензий к НАК и обязал компанию заплатить IUGAS лишь 12,7 млн долларов штрафа. По информации издания, у украинской стороны были аргументы в пользу того, что контракт мог содержать элементы коррупционных намерений, но арбитраж счел их недостаточно вескими и не учел при принятии решения.
Но исполнение решения арбитража затягивалось. Лишь в 2017 году по инициативе IUGAS начались действия по его обеспечению. Они проходили в Словакии, поскольку основные потоки газа идут именно через эту страну и там удобнее всего "перехватывать" и арестовывать газ. Словацкий суд в рамках принудительного исполнения решения арбитража арестовал газ, который закупал НАК, и возложил обязанности за его хранение на украинскую компанию.
Потом арестованный газ был продан, но "Нафтогаз" отказался платить за его хранение. В компании решили, что такое требование безосновательно, поскольку не получили подтверждение факта хранения и методики формирования тарифа. Сумма за хранение газа, по данным источников РБК-Украина, могла составлять порядка 22 млн долларов.
Затем в IUGAS произошли пертурбации – менялись собственники, к подписанту контракта с итальянской стороны Андреа Миеле были претензии у местных правоохранительных органов.
И уже новые владельцы IUGAS в декабре 2020 года подали второй иск в арбитраж Стокгольма с претензией на около 110 млн. долларов. Как уточнили в НАК, эта сумма была определена как компенсация за недопоставку газа по тому же контракту с января 2011 по декабрь 2013 года.
29 августа 2024 года исковые требования были частично удовлетворены. В результате решение обязывает НАК уплатить IUGAS более около 41 млн долларов.
В "Нафтогазе" готовились к такому решению и зарезервировали средства в объеме 1,9 млрд гривен – в пересчете это даже немного больше выставленной к оплате суммы. Таким образом, необходимость этой выплаты не скажется на финансовых результатах НАК по итогу 2024 года.
Решения арбитража оспаривать довольно сложно – для этого должны быть серьезные причины и веские аргументы. Стоит напомнить, что решения арбитражей между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2018 году по контрактам на поставку и транзит газа фактически не оспаривались сторонами, хотя обе были не полностью удовлетворены результатом.
Но даже оспаривание решения арбитража не останавливает процедуру его исполнения. То есть вариантов два – или НАК платит 40 млн долларов или активы компании, а это, прежде всего, закупаемый газ, могут быть арестованы.
Пока нет информации, что НАК предпринял какие-то действия для исполнения решения арбитража. Для перечисления валюты за границу сейчас действуют ограничения. Но в отдельных случаях по представлению Кабмина Нацбанк позволяет проводить транзакции. По информации НБУ, такие решения уже были приняты для ДТЭК, "Метинвест", "Интерпайп" и других компаний, когда им нужно было платить по евробондам или выполнять другие обязательства перед кредиторами.
Компания IUGAS со своей стороны уже инициировала исполнение решения. По словам источников издания, трейдеры, которые занимаются продажей газа НАК, уже предупредили украинского покупателя о возможности его ареста. Прежде всего, речь идет о компаниях из Швейцарии и Словакии.
"Нафтогаз" начал закупки газа в Европе с сентября. По информации издания, уже во второй половине октября было отмечено сокращение суточных поставок через Словакию. Если в начале месяца они составляли около 1,7 млн кубометров, то к концу месяца снизились до 0,9 млн. Источники издания на газовом рынке связывают это именно с действиями по исполнению решения арбитража. С ноября импорт через Словакию прекратился – это подтверждается данными ОГТСУ с открытой платформы.
Основной поток импортного газа в Украину сейчас идет через Венгрию. Но смена маршрута теоретически могла произойти не только из-за рисков ареста газа, но и просто по коммерческим соображениям – через Венгрию поставки дешевле.
В отопительный период Украина может столкнуться с нехваткой газа, предупреждает эксперт по вопросам энергетики Центра анализа европейской политики (СЕРА) и бывший глава ОГТСУ Сергей Макогон. Он предполагает, что информация об объемах газа в хранилищах, мягко говоря, не очень точна. К началу отопительного сезона в ПХГ хотели накопить 13,2 млрд кубометров газа. При этом учитывали 4,51 млрд кубометров буферного газа (газ длительного хранения, который не используется – ред.), 228 млн кубометров в хранилищах на оккупированных территориях и 370 млн кубометров газа нерезидентов, который уже почти полностью вывезен из Украины.
Источники издания говорят, что эти цифры близки к реальным. Если в ближайшее время импортные поставки сократятся по каким-то причинам, то во второй половине зимы и в начале весны могут возникнуть серьезные проблемы. "При таких запасах мы к концу зимы можем выйти в ноль. И могут быть большие проблемы из-за снижения давления в ПХГ, что не позволит поднимать необходимый объем газа", – сказал собеседник в нефтегазовой отрасли.
Чтобы снять риски с импортом газа, который и так начался со значительным опозданием из-за отсутствия средств у "Нафтогаза", НАК совместно с правительством должны как можно быстрее решить вопрос с оплатой. Для этого Кабмин должен обратится к Нацбанку с просьбой дать разрешение на выполнение решения арбитража. По информации РБК-Украина, пока такой инициативы не было.
В правительстве официальный комментарий по этой теме изданию получить не удалось. Но удивительно, что с момента принятия решения в Стокгольме прошло больше трех месяцев, а вопрос с его исполнением до сих пор не решен. НАК, по неофициальной информации, пока платить не настроен. При этом, компания "принимает все возможные меры по урегулированию этого вопроса", - сообщили РБК-Украина в "Нафтогазе".