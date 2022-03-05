"Нафтогаз" закликав міжнародні сервісні компанії припинити роботу в Росії

Як зазначили в прес-службі, вихід міжнародних компаній із російських проектів значно послабить технологічний потенціал російської нафтогазовидобувної галузі.

Разом із фінансовими, трейдинговими та іншими санкціями, які вже застосовують уряди і окремі компанії різних країн, це послабить домінуюче становище країни-агресора на європейському газовому ринку. А це критично важливо не лише для захисту України, проти якої Росія розв’язала безпрецедентну відкриту війну, а й для безпеки всієї Європи.

Як зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, природний газ є одним із головних видів зброї у війні, яку розв’язала Росія проти України.

"Не можна допустити подальшого зміцнення цієї зброї. Ми вдячні світовій спільноті, яка нарешті поставила крапку на "Північному потоку-2. Ми також підтримуємо швидку і єдино вірну реакцію BP, Shell, Equinor, Exxon, TotalEnergies, які висловили свою підтримку Україні і у відповідь на нічим не виправдану агресію Росії згортають свої енергетичні проекти в цій країні", - сказав він.

Вітренко впевнений, що цим самим шляхом мають піти всі інші міжнародні компанії, задіяні в нафтогазових проектах Росії і які поділяють цивілізовані європейські цінності.

"Сьогодні природний газ є зброєю проти України, завтра він може стати зброєю проти всього світу", - додав він.