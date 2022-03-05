"Нафтогаз" закликав міжнародні сервісні компанії припинити роботу в Росії

Найбільші світові нафтогазові компанії уже заявили про вихід із російських газовидобувних проектів. НАК "Нафтогаз України" закликає наслідувати їхній приклад "велику четвірку" нафтосервісних компаній - Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.
Як зазначили в прес-службі, вихід міжнародних компаній із російських проектів значно послабить технологічний потенціал російської нафтогазовидобувної галузі.
Разом із фінансовими, трейдинговими та іншими санкціями, які вже застосовують уряди і окремі компанії різних країн, це послабить домінуюче становище країни-агресора на європейському газовому ринку. А це критично важливо не лише для захисту України, проти якої Росія розв’язала безпрецедентну відкриту війну, а й для безпеки всієї Європи.
Як зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, природний газ є одним із головних видів зброї у війні, яку розв’язала Росія проти України.
"Не можна допустити подальшого зміцнення цієї зброї. Ми вдячні світовій спільноті, яка нарешті поставила крапку на "Північному потоку-2. Ми також підтримуємо швидку і єдино вірну реакцію BP, Shell, Equinor, Exxon, TotalEnergies, які висловили свою підтримку Україні і у відповідь на нічим не виправдану агресію Росії згортають свої енергетичні проекти в цій країні", - сказав він.
Вітренко впевнений, що цим самим шляхом мають піти всі інші міжнародні компанії, задіяні в нафтогазових проектах Росії і які поділяють цивілізовані європейські цінності.
"Сьогодні природний газ є зброєю проти України, завтра він може стати зброєю проти всього світу", - додав він.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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