"Нафтогаз" вітає рішення США щодо санкцій до компаній, які будують "Північний потік-2"

"У свою чергу, національна акціонерна компанія системно працює над вирішенням національних завдань, що стоять перед нафтогазовою галуззю України.", - заявив Білявський.

Далі він перерахував п'ять пріоритетів, які стоять перед компанією та її правлінням. Це організація ефективної роботи компанії "Укргазвидобування", зупинка "Північного потоку-2", перенесення точок прийому / передачі газу із Західного на східний кордон, розблокування поставок природного газу з країн Центральної Азії, диверсифікація.

Також, за словами Білявського, серед пріоритетів НАКу - ринок газу, інвестиції та ефективне управління активами компанії.

"Ринок - протидія зловживанням; пошук балансу інтересів виробника та споживача; щирий та конструктивний діалог із усіма зацікавленими сторонами. Управління активами - досягнення беззбитковості; мобілізаця та підтримка професіоналів галузі; прозора взаємодія із міжнародними партнерами. Інвестиції - ми робимо все, щоб стати ефективною платформою для міжнародних інвесторів, які мають цінний управлінський досвід. Це особливо важливо для подолання наслідків пандемії, за рахунок відкриття нових робочих місць та збільшення фінансової достатності регіонів", - перерахував пріоритети НАК "Нафтогаз України" Білявський.

Він також зазначив: перераховані вище цілі, як і зупинка NS2, є базисом енергетичної безпеки України, очікуємо, що оператор NS2 також залишатиметься під санкціями.