ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Нафтогаз" пропонує страховку від зростання цін взимку

Автор: РБК-Україна

В компанії зазначають, що річний тариф - зараз дуже популярний серед клієнтів

"Нафтогаз" пропонує клієнтам зафіксувати ціну на газ на рік, аби застрахувати себе від ринкових коливань.

Популярні новини

Про це заявив директор газопостачальної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Стабілізувати ціну та дати нашим клієнтам відсутність ризиків з точки зору зростання ціни ми пропонуємо, наприклад, "річний" тариф, коли ви фіксуєте тариф на весь рік і вже не залежите від ціни, яка буде у наступних місяцях. І цей тариф, ця ціна зараз дуже популярна серед наших клієнтів", - зазначив він.

За словами Рабіновича, із запуском нового ринку газу "Нафтогаз" більше не встановлює ціну для всього населення, а встановлює ціну лише для домогосподарств, які є клієнтами газопостачальної компанії.


"Інші постачальники, це збути так звані, встановлюють ціну самостійно, в залежності від того, по якій ціні вони купують цей газ, і націнки, яку вони вже додають до ціни газу. Наприклад, у компанії ГК "Нафтогаз України" у вересні ціна 4,70 гривні. У інших постачальників ця ціна на сьогодні вища, тобто, це залежить від цих постачальників", - підкреслив він.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що держава ввела принципово новий підхід до продажу газу для домогосподарств, а самі українці - можуть вільно міняти газового постачальника.

Постачальники газу, зі свого боку, зобов'язані до початку місяця публікувати актуальні ціни.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України газНафтогаз України