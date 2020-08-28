"Нафтогаз" пропонує страховку від зростання цін взимку

"Нафтогаз" пропонує клієнтам зафіксувати ціну на газ на рік, аби застрахувати себе від ринкових коливань.

Про це заявив директор газопостачальної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабінович в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Стабілізувати ціну та дати нашим клієнтам відсутність ризиків з точки зору зростання ціни ми пропонуємо, наприклад, "річний" тариф, коли ви фіксуєте тариф на весь рік і вже не залежите від ціни, яка буде у наступних місяцях. І цей тариф, ця ціна зараз дуже популярна серед наших клієнтів", - зазначив він.

За словами Рабіновича, із запуском нового ринку газу "Нафтогаз" більше не встановлює ціну для всього населення, а встановлює ціну лише для домогосподарств, які є клієнтами газопостачальної компанії.



"Інші постачальники, це збути так звані, встановлюють ціну самостійно, в залежності від того, по якій ціні вони купують цей газ, і націнки, яку вони вже додають до ціни газу. Наприклад, у компанії ГК "Нафтогаз України" у вересні ціна 4,70 гривні. У інших постачальників ця ціна на сьогодні вища, тобто, це залежить від цих постачальників", - підкреслив він.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що держава ввела принципово новий підхід до продажу газу для домогосподарств, а самі українці - можуть вільно міняти газового постачальника.

Постачальники газу, зі свого боку, зобов'язані до початку місяця публікувати актуальні ціни.