"Нафтогаз" работает над увеличением добычи газа путем сотрудничества с компаниями из США, - Чернышев

Группа "Нефтегаз" налаживает сотрудничество с энергетическими компаниями США, чтобы существенно увеличить внутреннюю добычу газа в Украине благодаря современным технологиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАК "Нефтегаз Украины" Алексея Чернышева во время встречи с главой энергетического комитета Сената США Джо Менчин.

"Благодарен Джо Менчину за инициативу продвигать группу "Нафтогаз" как важного игрока европейского энергетического рынка и предложение наладить более плотный диалог с американским энергетическим бизнесом", - сообщил Алексей Чернышев. Кроме того, стороны обсудили шаги, необходимые для взыскания компенсации с России за захват активов в Крыму.