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"Нафтогаз" работает над увеличением добычи газа путем сотрудничества с компаниями из США, - Чернышев

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Четверг 27 июля 2023 20:35
"Нафтогаз" работает над увеличением добычи газа путем сотрудничества с компаниями из США, - Чернышев Фото: Алексей Чернышев (facebook.com/NaftogazGroup)
Автор: Юлия Бойко

Группа "Нефтегаз" налаживает сотрудничество с энергетическими компаниями США, чтобы существенно увеличить внутреннюю добычу газа в Украине благодаря современным технологиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАК "Нефтегаз Украины" Алексея Чернышева во время встречи с главой энергетического комитета Сената США Джо Менчин.

"Благодарен Джо Менчину за инициативу продвигать группу "Нафтогаз" как важного игрока европейского энергетического рынка и предложение наладить более плотный диалог с американским энергетическим бизнесом", - сообщил Алексей Чернышев.

Кроме того, стороны обсудили шаги, необходимые для взыскания компенсации с России за захват активов в Крыму.

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Нафтогаз Украины Соединенные Штаты Америки Газ
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