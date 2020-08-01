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"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості на серпень

Київ, Субота 01 серпня 2020 08:15
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості на серпень
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні газ незначно подорожчає

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 серпня 2020 року, для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Ціни залежать від умов поставки.

Про це повідомляється на сайті НАК.

"Нафтогаз" пропонує газ за ціною 2 982,00 - 3 474,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

У порівнянні з цінами на липень 2020 року в липні ціни зростуть на 0,2-0,4% у залежності від умов поставки.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" підвищив ціну на газ для промисловості в липні на 8,7-9,7% до 2 975,00 - 3 459,00 грн/тис. куб. м.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для потреб населення в червні 2020 року на рівні 2 142,280 грн за 1 тис. кубометрів.

Таким чином, ціна газу для населення в червні буде на 5,9% нижче, ніж у травні 2020 року (2 275,72 грн за 1 тис. кубометрів).

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