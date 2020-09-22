"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 45%

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО). У вересні ціна газу становитиме 4 318,99 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ та транспортування), що на 45% більше, ніж у серпні (2 979,16 грн).

Про це повідомляється на сайті НАК.

Нагадаємо, постанова уряду про покладення на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків на ринку газу (ПСО) з 1 серпня 2020 року припинила діяти в частині постачання газу для потреб населення.

Водночас, згідно з рішенням уряду, "Нафтогаз" до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію ПСО, та уклали відповідні договори постачання природного газу.

Відзначимо, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Порівняно з серпнем ціна газу зросла на 1460 гривень (на 45%).

Крім того, "Нафтогаз" підвищив річну ціну на газ для населення. У перші два тижні вересня річну ціну можна було зафіксувати на рівні 4,73 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). З 16 по 30 вересня вартість тарифу зросла до 5,24 грн/куб. м.