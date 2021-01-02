"Нафтогаз" підвищив ціну газу для своїх клієнтів у січні на 14%

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Це на 14% вище в порівнянні з груднем 2020 року (6,33 грн).

Про це повідомляється на сайті компанії.

Нагадаємо, "Нафтогаз" різко підвищив ціни на газ для своїх клієнтів в серпні-вересні. Зокрема, ДК "Нафтогаз України" підняла ціну в серпні на 9% до 3,24 грн/куб. м. У вересні ціна газу зросла ще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Крім того, "Нафтогаз" підвищив річну ціну на газ для населення з 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

У жовтні ціна газу не змінювалася.

У листопаді "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 35% до 6,33 грн/куб. м. Крім того, тариф "річний" з листопада підвищений на 23,1% - з 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

У грудні ціна газу також не змінювалася.

При цьому в прес-службі "Нафтогазу" відзначили, що за новими правилами роботи ринку природного газу населення (побутові споживачі) може купувати газ безпосередньо у ДК "Нафтогаз України" або у будь-якого іншого постачальника. Частка компанії в постачаннях газу населенню становила 2,5%.