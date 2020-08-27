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"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення майже в 1,5 рази

Київ, Четвер 27 серпня 2020 10:28
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення майже в 1,5 рази
Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні вартість газу виросте на 45%

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з серпнем ціна газу зросла на 1460 гривень (на 45%).

Про це повідомляється на сайті компанії.

Крім того, "Нафтогаз" підвищує річну ціну на газ для населення. У перші два тижні вересня річну ціну можна зафіксувати на рівні 4,73 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). З 16 по 30 вересня вартість тарифу підвищується до 5,24 грн/куб. м.

Як повідомляло РБК-Україна, ГК "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у серпні 2020 року на рівні 3,24 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з липнем ціна газу зросла на 270 гривень (на 9%).

У серпні газопостачальна компанія "Нафтогаз України" визначила річну ціну на газ для населення на рівні 4,73 гривень за кубометр з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

Нагадаємо, постанова уряду про покладення на "Нафтогаз" спеціальних зобов'язань на ринку газу (ПСО) припинило діяти з 1 серпня 2020 року.

Це означає, що в Україні почав працювати ринок газу для населення і українці самі можуть вільно змінювати газового постачальника, а єдиної ціни газу більше немає.

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