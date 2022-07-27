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"Нафтогаз" подасть до Кабміну нові умови реструктуризації боргу

Фото: "Нафтогаз" подасть до Кабміну нові умови реструктуризації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" найближчими днями подасть до Кабміну нові умови реструктуризації боргу перед кредиторами. У них буде врахована позиція уряду.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, "Нафтогаз " увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила в цьому Кабмін".

Виданню вдалося уточнити, що умови будуть збігатися з тими, які кредиторам запропонував Мінфін і пропонуватимуть держкомпанії. Зокрема, терміни виплат "тіла" за всіма трьома випусками паперів будуть перенесені на два роки. І фактично переговорний процес буде розпочато заново.

За інформацією видання, ні в Кабміні, ні в офісі президента спочатку не підтримували ідею виплати боргу НАК, враховуючи ситуацію з імпортом газу і нестачею грошей на підготовку до зимового періоду.

"Зараз не час виплачувати такі великі суми. Але в Кабміні склалося враження, що Вітренко сильно хотів виплатити борг, і був не дуже зацікавлений в Угоді (про реструктуризацію, - ред.)", - сказав інформований співрозмовник РБК-Україна.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд доручив НАК "Нафтогаз України" невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу. Основа умов другого раунду - аналогічний процес, успішно розпочатий Міністерством фінансів.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" 26 липня оголосив дефолт за єврооблігаціями. Компанія не погасила кредит і відсотки - всього 393 млн доларів.

До цього кредитори відмовилися від пропозиції "Нафтогазу" реструктуризувати борг, побажавши отримати гроші.

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Нафтогаз України