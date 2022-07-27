"Нафтогаз" подасть до Кабміну нові умови реструктуризації боргу

НАК "Нафтогаз України" найближчими днями подасть до Кабміну нові умови реструктуризації боргу перед кредиторами. У них буде врахована позиція уряду.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, " Нафтогаз " увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила в цьому Кабмін ".

Виданню вдалося уточнити, що умови будуть збігатися з тими, які кредиторам запропонував Мінфін і пропонуватимуть держкомпанії. Зокрема, терміни виплат "тіла" за всіма трьома випусками паперів будуть перенесені на два роки. І фактично переговорний процес буде розпочато заново.

За інформацією видання, ні в Кабміні, ні в офісі президента спочатку не підтримували ідею виплати боргу НАК, враховуючи ситуацію з імпортом газу і нестачею грошей на підготовку до зимового періоду.

"Зараз не час виплачувати такі великі суми. Але в Кабміні склалося враження, що Вітренко сильно хотів виплатити борг, і був не дуже зацікавлений в Угоді (про реструктуризацію, - ред.)", - сказав інформований співрозмовник РБК-Україна.