"Нафтогаз" оцінив збитки за активи в Криму у 5,2 млрд доларів

Фото: "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українська компанія просить суд зобов'язати РФ виплатити на користь групи НАК 5,2 млрд доларів

НАК "Нафтогаз України" в кінці червня подав у трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі позовну заяву про розмір компенсації збитків, завданих експропріацією активів групи "Нафтогаз" в окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Так, група "Нафтогаз" просить суд зобов'язати РФ виплатити на користь позивачів 5,2 млрд доларів. Очікується, що трибунал винесе рішення про компенсацію збитків не раніше кінця 2020 року.

Раніше суд визнав, що РФ порушила низку положень Угоди про захист інвестицій, экспроприировав активи групи Нафтогаз в Криму. Оскільки суд вирішив розділити виробництво на дві стадії, питання визначення компенсації збитків буде розглядатися на другий з них.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" отримав позитивний висновок арбітражу в Гаазі щодо позову проти Росії через захоплених активів компанії в окупованому Криму. Трибунал визнав свою юрисдикцію у цій справі.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що сума, яку "Нафтогаз" вимагає від Росії в трибуналі Гааги за активи в окупованому Криму, складає 8 млрд доларів включно з відсотками.

Як повідомляло РБК-Україна, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.