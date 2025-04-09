"Нафтогаз" планирует закачку газа в ПХГ: запасы рекордно малы

Процесс закачка природного газа в подземные хранилища Украины может начаться на следующей неделе.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил и.о. главы НАК "Нафтогаз Украины" Роман Чумак.

"Я ожидаю, что на следующей неделе, когда погода изменится, отбор газа прекратится и сразу начнется закачка", - сказал он.

На сегодняшний день в Украине продолжается отбор газа из ПХГ для обеспечения потребления. На 7 апреля остаток активного газа в хранилищах составлял 0,8 млрд кубометров - заполненность хранилищ составляла 2,67%. Это минимальные показатели уровня запасов газа в истории Украины.

По информации НАК, за первый квартал компания импортировала 800 млн кубометров газа. Сейчас обсуждается объем импорта газа в 2025 году в пределах 4-8 млрд кубометров. Окончательный объем должен установить Кабмин. По информации источников РБК-Украина, финальная цифра может быть близка к 8 млрд кубометров

Импорт газа

Напомним, энергетическая инфраструктура Украины серьезно пострадала от атак РФ.

Согласно меморандуму с МВФ, на 2025 год Украина планирует дополнительный импорт газа для внутреннего потребления в объеме до 4 млрд кубометров в рамках базового уровня

При этом эксперты МВФ отмечают, что продолжающаяся военная агрессия России нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины инфраструктуре.

"Несмотря на активизацию мирных переговоров при содействии международных партнеров, Россия продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры в городах Украины", заявили в МВФ.