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"Нафтогаз" планує зайняти не менше 30% роздрібного ринку газу

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 11:35
"Нафтогаз" планує зайняти не менше 30% роздрібного ринку газу Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" планує поставляти газ не менш ніж для 30% українських побутових споживачів. Про це заявив голова правління НАК Андрій Коболєв під час презентації бізнес-стратегії Групи "Нафтогаз"-2025.

Презентація відбувалася під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка" та транслювалася на каналі в Youtube.

"Ми хочемо отримати клієнтську базу не менше ніж 30% всіх побутових споживачів в Україні", - сказав він.

Коболєв також заявив, що "Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу. "Але ми хочемо його збільшити в економічно доцільний спосіб, використовуючи ті можливості, які ми отримали минулого року".

Крім того, "Нафтогаз" хоче повернути собі статус найбільшого трейдера на оптовому ринку України. Як зазначив Коболєв, НАК "буде виконувати роль банку, або страхування всього ринку, згладжуючи цінові піки".

Нагадаємо, на початку січня 2021 року частка "Нафтогазу" в постачаннях газу населенню становила 2,5%.

У листопаді 2020 року Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами. "Нафтогаз" отримав право на розробку Чорноморського шельфу без конкурсу на 30 років.

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