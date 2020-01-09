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"Нафтогаз" планує укласти транзитні договори з європейськими компаніями

Новини » Економіка     09.01.2020 - 13:34
"Нафтогаз" планує укласти транзитні договори з європейськими компаніями
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Завдання оператора - почати за європейськими правилами робити нормальний маркетинг своїх послуг

"Нафтогаз" розгляне можливість укладання договорів про надання послуг української ГТС з іншими компаніями, крім "Газпрому". Про це заявив директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Вітренко зазначив, що завдання оператора - почати за європейськими правилами робити нормальний маркетинг своїх послуг.

"Реально ми очікуємо, що будуть додаткові потужності заброньовані як "Газпромом", так і заброньовані іншими користувачами системи. Тут це наше завдання на майбутнє: зробити так, щоб не тільки "Газпром" користувався українською ГТС. Зараз для цього є всі можливості", - заявив Витренко.

За його словами, транзитні послуги української газотранспортної системи будуть запропоновані європейським компаніям.

"Нафтогаз" теж розгляне надання таких послуг з організації транзиту не тільки "Газпрому", а й іншим компаніям.Тому ми сподіваємось, що будуть забеспечені значні додаткові обсяги, які додатково завантажать українську ГТС, забеспечать додаткові доходи", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, вплив контракту на транзит з "Газпромом" оцінюють у 2% ВВП України. Вплив на ВВП буде близько 2% у рік у порівнянні з нульовим транзитом. І близько 12 мільярдів доларів це буде вплив на сальдо поточного рахунку в порівнянні з нульовим транзитом.

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