"Нафтогаз" наполягає на перенесенні точок передачі газу на кордон України і Росії

НАК "Нафтогаз України" планує перенести "точки передачі газу" на кордон України та Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавчого директора Юрія Вітренко Hromadske.

За його словами, на переговорах з Росією "робочим варіантом" було, що між "Газпромом" і українським Оператором газотранспортної системи посередником буде європейська компанія, яка буде отримувати газ на українсько-російському кордоні.

"На жаль, не вдалося цього досягти, тому що ця європейська компанія наразі відмовилася, але ми очікуємо, що багато європейських компаній, які раніше отримували газ від "Газпрому" у Словаччині, в Австрії, Франції, Німеччині, Італії, будуть отримувати газ на кордоні України та Росії, і зможуть потім цей газ продавати зокрема і в Україні за ціною, нижчою, ніж відповідно ціна європейська, плюс вартість транспортування з Європи в Україну", - сказав Вітренко.

Він додав, що це "логічний процес", і Нафтогаз багато часу намагається, аби так звані точки передачі газу перенести на кордон України та Росії.

"Тому що якщо це станеться, я особисто не вбачаю у цьому ризиків, якщо звичайно це не буде певне політичне рішення, і будуть якісь непрозорі компанії", - висловився він.

Нагадаємо, "Нафтогаз" працює над текстами угод, передбачених протоколом, підписаною в Мінську 20 грудня. Як зазначили в "Нафтогазі", мова йде про угоду про врегулювання взаємних претензій, договорі про організацію транзиту між "Нафтогазом" і ВАТ "Газпром" і договорі бронювання потужностей між "Нафтогазом" та ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з протоколом між Україною і РФ, ПАТ "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортний угоду (контракт на транзит газу).