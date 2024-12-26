RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

"Нафтогаз" получил 23,3 млрд грн чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2024 года

Фото: "Нафтогаз" получил 23,3 млрд грн чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Чистая консолидированная прибыль группы "Нафтогаз" за 9 месяцев 2024 года составила 23,3 млрд грн. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 15,3 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Предприятия группы "Нафтогаз" продолжают бесперебойно работать, несмотря на все текущие вызовы. Мы обеспечиваем стабильность роста добычи углеводородов и улучшаем финансовые показатели. Спасибо всей команде за такие результаты", - отметил Роман Чумак, который временно осуществляет полномочия председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Консолидированная операционная прибыль группы за 9 месяцев 2024 года достигла 32,4 млрд грн. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 25,2 млрд грн.

Группа продолжает стабильно добывать углеводороды и обеспечивать природным газом почти 12,4 миллиона домохозяйств, и среди прочего, продолжает поставлять газ по фиксированному тарифу в условиях действия ПСО.

Кроме того, группа остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине: в январе-сентябре этого года предприятия уплатили в бюджет почти 67 млрд грн налогов.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины