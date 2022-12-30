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"Нафтогаз" обнародовал перечень более чем 500 АЗС, которые будут работать при блекауте

Фото: заправки "Нефтегаза" будут работать во время блекаута (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Заправки брендов U.GO и Укрнафта, являющиеся частью государственной Группы "Нафтогаз", оборудованы генераторами и готовы работать в условиях блекаута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза ".

Как отметили в пресс-службе, 579 заправок расположены в 20 областях Украины и г. Киеве. С полным перечнем автозаправочных станций можно ознакомиться по ссылке .

Напомним, по инициативе НБУ была создана объединенная сеть отделений банков Украины Power Banking, которые будут работать и предоставлять необходимые услуги клиентам даже во время блекаута.

Сеть Power Banking насчитывает уже более 1 000 отделений, снабженных альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом.

На сегодняшний день сеть Power Banking объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка.

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Нафтогаз УкраиныАЗС