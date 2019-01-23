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"Нафтогаз" оприлюднив дані щодо заборгованості за газ

Новини » Енергетика    23.01.2019 - 22:01
"Нафтогаз" оприлюднив дані щодо заборгованості за газ
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Заборгованість за тиждень трохи зменшилась

Сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" за минулий тиждень зменшилась на 1392 млн грн (3,7%) і на 22 січня 2019 року складає близько 36,2 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

Як зазначається в повідомлені, заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 27,7 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1185 млн грн (4,1%). 

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 6 млн грн (0,2%) та складає близько 2,9 млрд грн.

Крім того, заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 356 млн грн (8,7%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 3,7 млрд грн.

&quot;Нафтогаз&quot; оприлюднив дані щодо заборгованості за газ

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, які діятимуть з 1 лютого 2019 року. Ціни на природний газ диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. У залежності від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 8 717 - 9 549 грн/тис. куб. м (без ПДВ). У порівнянні з цінами на січень 2019 року, у лютому ціни зменшено на 3,2-3,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, у січні 2019 року міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про те, що ціни на газ за останні три роки зросли на 89%.

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