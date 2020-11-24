"Нафтогаз" назвав ціну газу для виробників тепла на поточний місяць

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО). У листопаді ціна газу складе 5 375,370 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що практично не відрізняється від ціни жовтня (5 374,10 грн).

Про це повідомляється на сайті НАК.

У прес-службі "Нафтогазу" відзначили, що ціна газу для виробників тепла розраховується згідно з постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.

"Відносно тепла зима і низький попит на природний газ в Європі утримують ціну газу на рівні жовтня", - йдеться в повідомленні НАК.

Нагадаємо, постанова уряду про покладення на "Нафтогаз" спеціальних зобов'язань на ринку газу (ПСО) з 1 серпня 2020 року припинила діяти в частині постачання газу для потреб населення.

Водночас, згідно з рішенням уряду, "Нафтогаз" до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію ПСО, і уклали відповідні договори поставки природного газу.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді "Нафтогаз України" підвищив ціни на газ для виробників тепла 24,4% до 5 374,10 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування).