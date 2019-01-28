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"Нафтогаз" назвав обсяги імпорту газу з Європи у 2018 році

Новини » Енергетика    28.01.2019 - 17:32
"Нафтогаз" назвав обсяги імпорту газу з Європи у 2018 році
Ілюстративне фото (twitter.com-NaftogazUK)

У 2018 році поставки імпортованого газу в Україну здійснювались виключно з європейського газового ринку

У 2018 році імпорт газу в Україну скоротився на 24,8% - з 14,1 млрд куб. м до 10,6 млрд куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

Як зазначили в НАК, імпорт скоротили обидві ключові категорії імпортерів: "Нафтогаз" - з 8,7 до 7 млрд куб. м (-19,5%) та приватні компанії - з 5,4 до 3,6 млрд куб. м (-33,3%).

За даними НАК, у 2018 році газ в Україну імпортували 65 компаній (у 2017 році - 67 компаній). Кількість європейських постачальників, у яких "Нафтогаз" закуповував природний газ у 2018 році, склала 18 компаній (у 2017 році - 13 компаній). Жодна з цих компаній не постачала більше ніж 30% обсягу імпортованого "Нафтогазом" газу.

&quot;Нафтогаз&quot; назвав обсяги імпорту газу з Європи у 2018 році

www.naftogaz.com

"Нафтогаз" вже четвертий рік не закуповує газ у "Газпрому", який відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо обсягів та умов постачання", - зазначили в прес-службі НАК.

&quot;Нафтогаз&quot; назвав обсяги імпорту газу з Європи у 2018 році

www.naftogaz.com

Нагадаємо, що за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, видобуток газу за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком збільшився на 2,4% до 21,0 млрд куб. м.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2018 році обсяги газу надходили виключно з країн ЄС. Всього за рік протранспортовано 10,6 млрд куб м зі словацького (61%), угорського (32%) та польського (7%) напрямків. Це на 24,8% менше від минулорічного показника імпорту газу з ЄС.

У Стокгольмі почалося перше засідання нового арбітражу "Нафтогазу" проти "Газпрому" НКРЕКП затвердила інвестиційну програму "Дніпропетровськгазу" на 2019 рік
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