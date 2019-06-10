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"Нафтогаз" назвав обсяг газу у сховищах на початку літа


До початку зими до ПСГ необхідно закачати значний обсяг

Станом на 10 червня в українських підземних сховищах газу (ПСГ) накопичено 12,05 млрд куб. м газу. Про це НАК "Нафтогаз України" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначили в компанії, нинішні обсяги газу ПСГ на 20% або на 2 млрд куб м більші, ніж на цей період у минулому році.

У "Нафтогазі" нагадали, що минулого року перед стартом опалювального сезону в ПСГ Україна мала рекордний показник запасів газу - 17,1 млрд куб.

"Для того, аби без ризиків пройти цю зиму, необхідно закачати на три мільярди кубометрів газу більше ніж торік та підготувати ГТС до роботи в реверсному режимі. Для підтримки тиску у разі повної зупинки транзиту нам необхідно не менше 20 млрд куб. м газу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв припустив, що припинення "Газпромом" транзиту газу через Україну в січні 2020 року - цілком ймовірний сценарій, і Україна готується до нього.

Додамо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Андрій Коболєв зазначав, що для того, аби пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярда кубометрів газу більше звичного обсягу. Це близько 20 млрд кубометрів.

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