"Нафтогаз" має намір зберегти в управлінні газові сховища

НАК "Нафтогаз України" не планує продовжувати процес анбандлінгу і передавати будь-кому підземні сховища газу (ПСГ). Про це голова правління НАК Андрій Коболєв сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Коболєв, "Нафтогаз" не планує передавати сховища, оскільки це державна власність.

"Але у неї є декілька всім давно відомих проблем. Одна з них - 4,6 млрд кубометрів буферного газу належить "Нафтогазу". Як тільки з'явиться хтось, хто буде готовий цей буферний газ замістити власним газом, ми готові це обговорити", - сказав він.

За його словами, в "Укртрансгазі", який керує ПСГ, є й інші проблеми.

"Там є проблемний розбаланс з "Укрнафтою". Там є проблемний розбаланс з групою Фірташа. Там є проблемний розбаланс з групою Жеваго. Через який, між іншим, всі рахунки арештовані і компанія, що отримала, з нашої точки зору, несправедливе і незаконне рішення, намагається списувати з рахунків "Укртрансгазу" десятки мільйонів гривень", - додав він.

Нагадаємо, в січні 2020 року "Нафтогаз" як єдиний акціонер оновив статути АТ "Укртрансгаз", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртранснафта", ДАТ "Укрспецтрансгаз", АТ ДАТ "Чорноморнафтогаз": колегіальні виконавчі органи (правління та дирекції) замінюються одноосібними органами управління.

Як повідомило РБК-Україна, у 2019 році був проведений анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну. Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.