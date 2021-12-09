"Нафтогаз" може почати продаж газу на УМВБ на ексклюзивних умовах

Як наголошується в матеріалі, проект договору між УМВБ і НАК знаходиться в стадії підготовки вже мінімум близько двох місяців.

Розпочати співпрацю запропонувала УМВБ. Проект договору підготовлений біржею і поданий на розгляд в НАК її бенефіціаром, головою біржового комітету Олександром Гінзбургом. У "Нафтогазі" запевняють, що ініціатива зі співпраці виходила не від них.

Компанія аналізує пропозицію, рішення ще не прийнято, сказали в прес-службі. "НАК не вибирав УМВБ", - сказав РБК-Україна глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Тоді як Гінзбург поки не надав виданню свій коментар.

Виходячи з проекту документа, з яким вдалося ознайомитися РБК-Україна, біржа пропонує "Нафтогазу" майданчик для продажу природного і скрапленого газу, сирої нафти, газового конденсату та інших товарів без обмежень. Крім цього на УМВБ можуть продаватися облігації НАК і афілійованих з компанією юридичних осіб.