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"Нафтогаз" може почати продаж газу на УМВБ на ексклюзивних умовах

Автор: Юрій Дощатов

НАК "Нафтогаз України" може розпочати співпрацю з українською міжбанківською валютною біржею (УМВБ). Компанія зможе там торгувати не тільки цінними паперами, а й товарною продукцією, в тому числі і газом.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нафтогаз " йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку".

Як наголошується в матеріалі, проект договору між УМВБ і НАК знаходиться в стадії підготовки вже мінімум близько двох місяців.

Розпочати співпрацю запропонувала УМВБ. Проект договору підготовлений біржею і поданий на розгляд в НАК її бенефіціаром, головою біржового комітету Олександром Гінзбургом. У "Нафтогазі" запевняють, що ініціатива зі співпраці виходила не від них.

Компанія аналізує пропозицію, рішення ще не прийнято, сказали в прес-службі. "НАК не вибирав УМВБ", - сказав РБК-Україна глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Тоді як Гінзбург поки не надав виданню свій коментар.

Виходячи з проекту документа, з яким вдалося ознайомитися РБК-Україна, біржа пропонує "Нафтогазу" майданчик для продажу природного і скрапленого газу, сирої нафти, газового конденсату та інших товарів без обмежень. Крім цього на УМВБ можуть продаватися облігації НАК і афілійованих з компанією юридичних осіб.

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Нафтогаз України