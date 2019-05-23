"Нафтогаз" готується до найгірших сценаріїв опалювального сезону

НАК "Нафтогаз України" готується до найгірших сценаріїв наступного опалювального сезону, зокрема припинення транзиту газу з Росії. Про це сказав глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, пише прес-служба НАК.

У "Нафтогазі" зазначили, що підготовка вже розпочалась. У НАК впевнені, що до початку холодів в ПСГ має бути не менше 20 млрд кубометрів газу.

"Ми готуємось до майбутнього непростого опалювального сезону. До найгірших сценаріїв: "нульового транзиту", до чергової газової блокади з боку Кремля. Ми збільшуємо запаси газу в підземних сховищах, готуємо ГТС до роботи в реверсному режимі", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв припустили, що припинення "Газпромом" транзиту газу через Україну в січні 2020 року - цілком ймовірний сценарій, і Україна готується до нього.

Додамо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Андрій Коболєв зазначав, що для того, аби пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярда кубометрів газу більше звичного обсягу. Це близько 20 млрд кубометрів.

"Тоді ми скажемо: "Росіяни знову погрожують провокацією, але Україна забезпечена газом", - сказав тоді він.

Коболєв також висловив сумніви, що в такій ситуації газотранспортні коридори від європейських партнерів України будуть відкритими. Подібна ситуація вже була у 2014 році, коли Угорщина призупинила постачання газу в Україну, мотивуючи це рішення зростанням попиту на внутрішньому ринку ​​​​​​.

"Ми сподіваємося, що так не вчинять наші партнери у Словаччині та Польщі. Але треба бути готовими до того, що якщо у них буде дефіцит, то такий ризик існує. Ми також працюємо над кількома додатковими опціями", - підкреслив глава НАК.