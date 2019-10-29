"Нафтогаз" готує позов проти "Газпрому"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готує позов проти російської компанії "Газпром". Про це у Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Зокрема, він прокоментував новину про те, що віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович розчарований результатами вчорашніх тристоронніх переговорів щодо газу.

"Але я час не марнував, оскільки працював над позовними вимогами до "Газпрому" в новому арбітражному процесі", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" пред'явить "Газпрому" позов на 11 млрд доларів. За словами Вітренка, 1 листопада українська сторона надішле "Газпрому" позовні вимоги на суму понад 11 млрд доларів, що може стати компенсацією за можливе припинення транзиту російського газу по території України.

Напередодні у "Нафтогазі" розповіли подробиці тристоронніх переговорів по газу. На вчорашній зустрічі сторони обговорювали, що новий контракт має бути довгостроковим і укладений з новим оператором української ГТС, який з 1 січня 2020 року буде виведений з групи "Нафтогазу".