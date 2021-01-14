"Нафтогаз" готовий забезпечити населення газом по 6,99 гривень за кубометр

Газопостачальна компанія (ДК) "Нафтогаз України" забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону. Для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн і 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Також ДК "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії" (ПОН), готова прийняти всіх побутових споживачів, яких постачальник не зможе або відмовиться постачати газ за регульованою ціною, йдеться в повідомленні.

"Ми готові "взяти на ПОН" всіх, хто опиниться без постачальника газу в разі неготовності газзбутової компанії забезпечити визначену урядом ціну в 6,99 грн за куб. м", - заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вирішив обмежити ціну на газ для населення. Під час карантину ціна не буде перевищувати 6,99 гривень за кубометр.

Нагадаємо, за даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.