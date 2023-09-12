"Нафтогаз" будет поставщиком "последней надежды" до конца военного положения: что это значит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его словам, общество с ограниченной ответственностью "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" определено поставщиком "последней надежды" без проведения конкурса.

Мельничук уточнил, что "Нафтогаз" будет поставщиком на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Что такое поставщик "последней надежды"

Это поставщик, который предоставляет свои услуги, если больше никто их не предоставляет. Причиной для этого может быть отказ других поставщиков из-за задолженности клиента или из-за технической невозможности.

В Украине такие потребители существуют, к примеру речь может идти о водоканалах и теплокоммунэнерго. Поставщик "последней надежды" предоставляет услуги, чтобы предприятия получали газ даже тогда, когда не могут платить, но имеют важность для государства и отключить их нельзя.

Что этому предшествовало

Напомним, в июле 2020 года Кабинет министров утвердил компанию ООО "ГК "Нефтегаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа. Компания выиграла конкурс и будет поставлять газ потребителям, которые не смогли заключить контракт.

Первоначально цены поставщика последней надежды были значительно выше рыночных. Однако правительство изменило порядок формирования цены для ППН.

"Нафтогаз" поставляет газ бытовым клиентам в качестве ППН по стандартной цене 7,96 гривен за кубометр. Кроме того, во время войны повышать цену на газ запрещено.

В конце июля "Нафтогаз" сообщил об окончании обязанностей поставщика "последней надежды". Как отметили в компании, законом установлено, что поставщик "последней надежды" определяется Кабинетом министров сроком три года по результатам конкурса.