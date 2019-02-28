"Нафтогаз" анонсував процеси щодо стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах

Сьогодні виповняється рік після рішення Стокгольмського арбітражу

НАК "Нафтогаз Украины" анонсировал новые процессы по взысканию имущества "Газпрома" в нескольких странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию НАК в Facebook.

Как отмечается в сообщении, 28 февраля исполняется год после решения Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома". По данным НАК, эти арбитражные процессы в 2014-2018 годах - крупнейшие в мировой истории среди коммерческих компаний по сумме претензий.

"Мы уже получили газ на сумму 2,1 млрд долларов. Остальное взыскиваем с помощью процесса принудительного исполнения в нескольких странах - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах. Международная судебная система неторопливая, но уверенная", - подчеркнули в НАК.

Кроме того, в "Нафтогазе" пообещали хорошие "хорошие новости по другому арбитражному процессу", которые сообщат чуть позже.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

В ноябре "Нафтогаз" опубликовал решение Стокгольмского арбитража против "Газпрома". Как отметили в "Нафтогазе", некоторые части решений Стокгольмского арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 года.