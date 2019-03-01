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"Нафтогаз" анонсував примусовий продаж активів "Газпрому" в Європі

Новини » Економіка    01.03.2019 - 14:03
"Нафтогаз" анонсував примусовий продаж активів "Газпрому" в Європі
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Продаж активів внаслідок рішення Стокгольмського арбітражу відбудеться найближчим часом

Найближчим часом в європейських країнах відбудеться примусовий продаж заарештованого майна російського газового монополіста "Газпрому". Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що в таких юрисдикціях, як Велика Британія і Нідерланди, протягом місяцям може бути ухвалено рішення щодо примусового продажу активів, які належать "Газпрому".

Коболєв нагадав, що нещодавно у Люксембурзі ухвалили рішення щодо арешту активів "Газпрому". Раніше таке рішення ухвалили в Нідерландах, Великій Британії, Швейцарії та США.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

Нагадаємо, 28 лютого 2019 року НАК "Нафтогаз України" анонсував нові спроби стягнути майно "Газпрому" в декількох країнах, але не назвав їх.

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Новини України ГазпромАндрей КоболевНафтогаз України
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