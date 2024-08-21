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"Нафтогаз" активно готовится к прохождению отопительного сезона, - Чернышев

Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Группа "Нефтегаз" активно готовится к предстоящей зиме, увеличивая добычу газа и его запасы, и адаптируя свою инфраструктуру к работе в условиях войны.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Очевидно, что следующая зима историческая для Украины в том смысле, что она будет самой сложной с точки зрения обеспечения энергией, ресурсами, теплом. Группа Нафтогаз активно готовится к следующей зиме", - сказал Чернышов.

Он отметил, что украинцы зимой будут обеспечены газом собственной добычи, ведь сейчас Группа добывает на 7% больше газа по сравнению с показателями 2023 года. Глава "Нафтогаза" напомнил, что цена на газ для населения остается неизменной.

Кроме того, Чернышов сообщил, что накопление запасов газа идет в соответствии с утвержденным планом, и объем этих запасов постоянно увеличивается.

Он также заверил, что "Нафтогаз" постоянно адаптирует свою инфраструктуру к вызовам, связанным с полномасштабным вторжением, производит необходимые ремонты и готовится к будущему.

"Тепло должно быть в домах. Необходимый объем газа будет предоставлен нашим потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго", - добавил Чернышев.

Кроме того, он призвал украинцев проверить свое газовое оборудование и обратить внимание на энергоэффективность собственных домов.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, несмотря на несколько атак на украинские ПХГ в марте-апреле 2024 года закачка и отбор газа иностранными трейдерами осуществляется в штатном режиме.

Также отмечалось, что Украина за 2023 г. нарастила добычу газа на 0,9% до 18,7 млрд кубометров. На "Укргаздобычу" пришлось 13,9 млрд кубометров, на "Укрнафту" - почти 1,1 млрд, остальные 3,7 млрд - на частные компании.

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Нафтогаз Украины