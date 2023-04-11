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Нефть снова растет: что повлияло на мировые цены

Фото: нефть подорожал 11 апреля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли во вторник, 11 апреля, на ожиданиях сокращения запасов нефти в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, и на признаках того, что спрос на развивающихся рынках остается высоким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,68% до 84,75 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,75%и 0,75% до 80,34 долларов.

Фьючерсы на сырую нефть, получили импульс от роста на азиатских фондовых рынках, поскольку ожидается, что региональные центральные банки сохранят свои процентные ставки на неизменном уровне.

Признаки высокого спроса на топливо в Индии, третьем по величине потребителе нефти в мире, в марте также оказали поддержку ценам. В прошлом месяце потребление топлива подскочило на 5% по сравнению с прошлым годом до рекордных 4,83 млн баррелей в сутки. Страна продолжает оставаться основным потребителем российской нефти марки Urals на фоне сокращения мировых потоков нефтяной торговли после вторжения в Украину.

Цены на нефть упали в понедельник после роста в течение трех недель подряд после того, как данные о занятости в США указали на напряженность на рынке труда, что усилило ожидания очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы, которое может ограничить спрос на нефть.

Ожидания повышения ставки повысили индекс доллара США в понедельник и вторник, что оказало давление на цены на нефть, поскольку укрепление доллара делает нефть более дорогой для держателей других валют.

Кроме того, отчет об инфляции в США, который будет опубликован в среду, может помочь инвесторам оценить краткосрочную траекторию процентных ставок.

В Азии данные из Китая показали, что данные по потребительской инфляции в марте были самыми низкими с сентября 2021 года, что свидетельствует о сохранении слабого спроса на фоне неравномерного восстановления экономики.

Напомним, на прошлой неделе цены на нефть выросли более чем на 6% после того, как ОПЕК+, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники, включая Россию, удивили рынок обещанием сократить добычу.

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Нафта