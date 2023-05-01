Нефть упала ниже 80 долларов: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,8%, до 79,72 долларов за баррель, в то время как нефть марки WTI упала на 0,8% до 76,15 долларов.

Потребительские расходы в США в марте не изменились, поскольку увеличение расходов на услуги было компенсировано снижением цен на товары, но сохраняющаяся сила базового инфляционного давления может привести к тому, что Федеральная резервная система снова повысит процентные ставки.

Ожидается, что на этой неделе ФРС повысит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов. Центральный банк США повысил учетную ставку на 475 базисных пунктов с марта прошлого года с почти нулевого уровня до текущего диапазона 4,75-5,00%.

В первом квартале экономический рост в США замедлился больше, чем ожидалось, до 1,1%.

"Инвесторы сохраняют осторожность на фоне смешанных экономических сигналов. Нефть марки Brent на последних сессиях следовала за более широкими рынками, при этом множество экономических данных создавало большую неопределенность в отношении перспектив", - говорится в сообщении ANZ.

В пятницу цены на нефть выросли более чем на 2% после того, как энергетические компании сообщили о положительных доходах, а данные США показали, что добыча сырой нефти снижается, а спрос на топливо растет.