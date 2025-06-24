Нефть рухнула ниже 70 долларов после заявления Трампа по Ирану

Фьючерсы на Brent снизились на 2,9%, до 69,40 доллара за баррель. Ранее котировки падали более чем на 4%, достигнув минимума с 11 июня. WTI подешевела на 3,0%, до 66,50 доллара - это самый низкий уровень с 9 июня.

Условия прекращения огня и реакция инвесторов

По словам Трампа, Иран начинает перемирие немедленно, а Израиль - спустя 12 часов. Если стороны соблюдут условия, конфликт официально завершится через сутки. Перемирие стало финалом 12-дневного противостояния.

"Если договоренности будут выполнены, рынок нефти может вернуться к нормальному состоянию", - отметила аналитик Priyanka Sachdeva из Phillip Nova.

Последствия для мирового рынка нефти

Иран - третий по объемам производитель нефти в ОПЕК. Снижение напряженности позволит Тегерану нарастить экспорт и стабилизировать поставки, что важно для мировых цен. Накануне обе нефтяные марки потеряли более 7% после роста до пятимесячных максимумов на фоне ударов США по ядерным объектам Ирана.

Трейдеры опасались, что ситуация повлияет на движение через Ормузский пролив - узкий и стратегически важный морской путь между Ираном и Оманом. Через него ежедневно проходит от 18 до 19 млн баррелей нефти и нефтепродуктов - почти пятая часть мирового потребления.