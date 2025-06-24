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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Нефть рухнула ниже 70 долларов после заявления Трампа по Ирану

Фото: Цены на нефть обвалились ниже 70 долларов ( (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть резко снизились после заявления президента США Дональда Трампа о достижении перемирия между Ираном и Израилем. Это ослабило опасения по поводу перебоев поставок с Ближнего Востока - ключевого региона нефтедобычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на Brent снизились на 2,9%, до 69,40 доллара за баррель. Ранее котировки падали более чем на 4%, достигнув минимума с 11 июня. WTI подешевела на 3,0%, до 66,50 доллара - это самый низкий уровень с 9 июня.

Условия прекращения огня и реакция инвесторов

По словам Трампа, Иран начинает перемирие немедленно, а Израиль - спустя 12 часов. Если стороны соблюдут условия, конфликт официально завершится через сутки. Перемирие стало финалом 12-дневного противостояния.

"Если договоренности будут выполнены, рынок нефти может вернуться к нормальному состоянию", - отметила аналитик Priyanka Sachdeva из Phillip Nova.

Последствия для мирового рынка нефти

Иран - третий по объемам производитель нефти в ОПЕК. Снижение напряженности позволит Тегерану нарастить экспорт и стабилизировать поставки, что важно для мировых цен. Накануне обе нефтяные марки потеряли более 7% после роста до пятимесячных максимумов на фоне ударов США по ядерным объектам Ирана.

Трейдеры опасались, что ситуация повлияет на движение через Ормузский пролив - узкий и стратегически важный морской путь между Ираном и Оманом. Через него ежедневно проходит от 18 до 19 млн баррелей нефти и нефтепродуктов - почти пятая часть мирового потребления.

 

Цены на бензин в Украине

Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Конфликт в Иране привел к росту мировых цен на нефть и повышению стоимости на АЗС в Украине. С начала месяца бензин А-95 подорожал на 3,88 гривен до 58,44 гривен за литр, дизель - на 3,02 гривен до 55,56 гривен за литр.

Конфликт в Иране также угрожает мировой экономике, что может сказаться и на Украине.

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