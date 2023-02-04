Нефть за неделю подешевела еще на 8%, марка Brent упала ниже 80 долларов

Цены на нефть в пятницу, 3 февраля, упали до трехнедельного минимума на нестабильной сессии после того, как сильные данные по занятости в США вызвали опасения по поводу повышения процентных ставок. Инвесторы также ожидали подробностей предстоящего эмбарго ЕС на российские нефтепродукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,7%, до 79,94 долларов за баррель после роста до сессионного максимума в 84,20 доллара. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 3,3%, до 73,39 долларов после повышения до 78,00 долларов. На этой неделе Brent упала на 7,8%, а WTI упала на 7,9%.
Рост числа рабочих мест в США резко ускорился в январе на фоне неизменно устойчивого рынка труда, но дальнейшее замедление роста заработной платы должно дать ФРС некоторое утешение в борьбе с инфляцией.
"Рынок не может решить, следует ли ему нервничать из-за рецессии или больше опасаться агрессивного поведения Федеральной резервной системы с процентными ставками", - сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.
Центральный банк США 1 февраля вернулся к более мягкому повышению ставок, чем в прошлом году, но представители ФРС прогнозируют, что потребуется повышение стоимости заимствований.
Повышение процентных ставок в 2023 году, вероятно, окажет давление на экономику США и Европы, усилив опасения по поводу экономического спада, который, скорее всего, повлияет на мировой спрос на сырую нефть, считают аналитики Phillip Nova.
Страны Европейского Союза согласились установить предельные цены на российские нефтепродукты, чтобы ограничить средства Москвы для ее вторжения в Украину.
Дипломаты ЕС заявили, что предельные цены составляют 100 долларов за баррель для продуктов, которые торгуются с премией по сравнению с сырой нефтью, в основном дизельного топлива, и 45 долларов за баррель для продуктов, которые торгуются со скидкой, таких как мазут.
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