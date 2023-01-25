Нефть подорожала после резкого снижения: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть выросли в среду, 25 января, так как оптимизм в отношении восстановления спроса в Китае и ожидаемое решение основных производителей нефти компенсировали опасения по поводу глобальной рецессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,3% до 86,35 долларов за баррель после падения на 2,3% на предыдущей сессии. Американская нефть сорта West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,2% до 80,26 долларов за баррель после падения на 1,8% во вторник.

"Ожидания, что спрос на топливо в Китае восстановится во второй половине года, растут и, вероятно, поддержат настроение рынка", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Аналитики Bank of America Securities заявили, что возобновление работы китайской экономики может вызвать большую волну неудовлетворенного спроса в течение следующих 18 месяцев.

Что касается предложения, объемы должны оставаться стабильными в среднесрочной перспективе, поскольку ожидается, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники (группа ОПЕК+) сохранят свои квоты на добычу.

Группа ОПЕК+, вероятно, одобрит текущую политику, когда соберется на следующей неделе, заявили во вторник пять источников в ОПЕК+, поскольку надежды на более высокий спрос в Китае уравновешиваются опасениями по поводу инфляции и мировой экономики.

В октябре ОПЕК+ решила сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября на 2023 год из-за более слабых экономических перспектив.

Тем не менее, рост цен на нефть был ограничен более значительным, чем ожидалось, ростом запасов нефти в США.

Рынки также следят за решениями центральных банков по процентным ставкам для получения дополнительных торговых сигналов.