Нефть подорожала до 75 долларов после обвала на прошлой неделе

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до 75,41 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на на 0,2% до 71,46 доллара.

"Отскок нефти последовал за возвращением роста акций энергетических компаний на Уолл-стрит в прошлую пятницу после того, как США опубликовали сильные данные по занятости, которые ослабили опасения по поводу надвигающейся экономической рецессии, которая привела к распродажам в начале недели", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Опасения, что банковский кризис в США замедлит экономику и снизит спрос на топливо в крупнейшей в мире стране-потребителе нефти, привели к снижению эталонного показателя Brent на прошлой неделе на 5,3%, в то время как WTI упала на 7,1%.

Однако хороший отчет о занятости в США за апрель, более слабый доллар и ожидания сокращения поставок на следующем ОПЕК+ в июне помогли индексам восстановиться примерно на 4% в пятницу.

"Цены на сырую нефть пытаются стабилизироваться, поскольку трейдеры энергоресурсов ждут, не просигнализирует ли ОПЕК+, что они готовы еще больше сократить добычу", - сказал Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

Аналитики Goldman Sachs заявили в заметке, что опасения по поводу краткосрочного спроса из-за стресса в банковской системе США и замедления промышленного производства, а также увеличения мирового предложения из-за ограниченного соблюдения сокращений ОПЕК+ были "преувеличены".

Инвестиционный банк сохранил прогноз цены на нефть марки Brent на уровне 95 долларов за баррель к декабрю и 100 долларов к апрелю. Аналитики ANZ Research заявили, что, по их мнению, внимание рынка теперь сместится с экономических соображений на сокращение поставок нефти.

Ожидается, что в среду Соединенные Штаты опубликуют данные по инфляции за апрель, что может дать дополнительную информацию о движении процентных ставок на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система США приостановит повышение ставок.

Трейдеры на этой неделе также будут внимательно следить за экономическими показателями Китая, включая показатели торговли, инфляции, кредитования и денежной массы за апрель, поскольку участники рынка продолжают оценивать восстановление экономики второго по величине в мире потребителя нефти.