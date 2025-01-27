Нефть подешевела после повторного требования Трампа к ОПЕК снизить цены

Цены на нефть снизились после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены. Заявление прозвучало после объявления о широкомасштабных мерах по увеличению добычи нефти и газа в США в первую неделю его пребывания у власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,7%, до 78,0 долларов за баррель. Цена на американскую сырую нефть марки WTI составила 74,15 доллара за баррель, снизившись на 0,7%.

Заявления Трампа

Трамп 24 января повторил свой призыв к Организации стран-экспортеров нефти снизить цены на нефть, чтобы нанести ущерб финансам России и помочь положить конец войне против Украины.

"Один из способов быстро это остановить - это чтобы ОПЕК перестала зарабатывать так много денег и снизила цены на нефть... Эта война прекратится немедленно", - сказал Трамп.

Трамп также пригрозил ударить по России "и другим странам-участницам" налогами, тарифами и санкциями, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение о прекращении войны России против Украины.

Владимир Путин заявил, что ему и Трампу следует встретиться, чтобы обсудить войну и цены на энергоносители.

Джон Дрисколл из сингапурской консалтинговой компании JTD Energy заявил, нефтяные рынки, вероятно, немного перекошены в сторону снижения из-за политики Трампа, направленной на увеличение добычи в США, поскольку он стремится обеспечить зарубежные рынки для американской сырой нефти.

"Он захочет отвоевать часть доли рынка ОПЕК, так что в этом смысле он своего рода конкурент", - сказал Дрисколл.

Однако ОПЕК и ее союзники, включая Россию, пока не отреагировали на призыв Трампа, а делегаты ОПЕК+ указали на уже существующий план по началу увеличения добычи нефти с апреля.

Ситуация на рынке

На прошлой неделе Brent и WTI впервые за пять недель снизились на фоне ослабления опасений по поводу санкций против России, которые могут привести к сокращению поставок.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что не ожидают серьезного удара по российской добыче, поскольку более высокие фрахтовые ставки стимулировали увеличение предложения не подпадающих под санкции судов для перевозки российской нефти, а увеличение скидки на затронутый российский сорт ВСТО привлекает чувствительных к цене покупателей продолжать закупать нефть.

"Поскольку конечной целью санкций является сокращение доходов от продажи российской нефти, мы предполагаем, что западные политики отдадут приоритет максимизации скидок на российские баррели, а не сокращению российских объемов", - говорится в записке аналитиков.

Тем не менее, аналитики JP Morgan считают, что некоторая премия за риск оправдана, учитывая, что почти 20% мирового флота судов класса Aframax в настоящее время находятся под санкциями.

"Применение санкций к российскому энергетическому сектору в качестве рычага воздействия на будущих переговорах может иметь любой исход, что свидетельствует о том, что нулевая премия за риск нецелесообразна", - добавили они в записке.

Кроме того, США быстро отказались от планов введения санкций и пошлин в отношении Колумбии после того, как эта южноамериканская страна согласилась принять депортированных мигрантов из Соединенных Штатов, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном поздно вечером в воскресенье.

Санкции могли привести к сбою поставок нефти, поскольку в прошлом году Колумбия отправила около 41% своего морского экспорта сырой нефти в США, согласно данным аналитической компании Kpler.