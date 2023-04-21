Нефть подешевела до минимума с конца марта: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подешевели на 0,2% до 80,97 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,1%, до 77,28 долларов за баррель.

Оба контракта упали более чем на 2% до самого низкого уровня с конца марта в четверг на фоне опасений рецессии и ожидается недельное падение примерно на 6%.

"Настроение рынка оставалось медвежьим после слабых экономических данных США, а также ожиданий повышения процентных ставок, что усилило опасения по поводу рецессии, которая может повлиять на спрос на нефть", - сказал Хироюки Кикукава, президент NS Trading, подразделения Nissan Securities.

По его словам, ожидается, что WTI будет торговаться в диапазоне 75-80 на следующей неделе, поскольку инвесторы пытаются выяснить, увеличится ли спрос на бензин в США к летнему автомобильному сезону и действительно ли спрос на нефть в Китае вырастет во второй половине года.

Экономические данные показали, что еженедельные заявки на пособие по безработице выросли на прошлой неделе, указывая на то, что рынок труда США, возможно, начинает демонстрировать признаки замедления, поскольку эффект отставания от многократного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой усиливает опасения по поводу замедления спроса на топливо.

"Мы связываем краткосрочную волатильность цен на нефть с рыночными позициями в преддверии дальнейшего повышения процентных ставок. ФРС, Банк Англии и ЕЦБ встретятся в первую неделю мая, и мы ожидаем, что на этих встречах сохранится понижательное давление на цены на нефть", - заявили аналитики Национального банка Австралии.

Между тем, Китай может сократить квоты на экспорт нефтепродуктов второй партией на 2023 год, поскольку внутренний спрос улучшается, а потребность в стимулировании экономики за счет экспорта нефтепродуктов уменьшается.

Что касается предложения, то загрузка нефти из западных портов России в апреле, вероятно, вырастет до самого высокого уровня с 2019 года, превысив 2,4 млн баррелей в сутки, несмотря на обещание Москвы сократить добычу, торговые и судоходные источники.