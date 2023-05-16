Нефть дорожает на фоне планов США пополнить стратегический резерв

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,4% до 75,53 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,4% до 71,38 долларов. Оба бенчмарка выросли более чем на 1% в понедельник, прервав трехсессионную полосу неудач.

Министерство энергетики США заявило в понедельник, что купит 3 млн баррелей сырой нефти для SPR с поставкой в августе, и попросило представить предложения до 31 мая.

"Рынок получил импульс от ожиданий, что выкуп США нефти для стратегического резерва продолжится, если цены на WTI упадут около или ниже 70 долларов за баррель", - сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Объем нефтеперерабатывающих заводов Китая в апреле вырос на 18,9% по сравнению с прошлым годом до второго рекордного уровня, показали данные во вторник.

"Спрос в Китае продолжает демонстрировать признаки улучшения. Данные о транспорте показывают рост использования автомобилей, в то время как международные авиаперевозки растут", - отмечают аналитики ANZ.

Цены на нефть во вторник также получили поддержку из-за опасений по поводу предложения, вызванных лесными пожарами в Канаде.

Массовые пожары в Альберте, Канада, вынудили более 30 000 человек покинуть свои дома в какой-то момент и закрыли не менее 319 000 баррелей нефтяного эквивалента в день или 3,7% национального производства.

Мировые поставки сырой нефти также могут сократиться во втором полугодии, поскольку ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти) и ее союзники, включая Россию, планируют дополнительные сокращения добычи.

С другой стороны, добыча нефти в США из семи крупнейших сланцевых бассейнов должна вырасти в июне до рекордно высокого уровня, показали данные Управления энергетической информации.

Аналитики с осторожностью относятся к текущему отскоку цен. "С такой большой неопределенностью, связанной с макросредой, отсутствие каких-либо сильных сигналов с физического рынка, вероятно, приведет к тому, что цены на нефть останутся под давлением", - говорят аналитики ANZ.

По словам Леона Ли, аналитика CMC Markets, глобальная макроэкономическая ситуация и фундаментальные показатели спроса и предложения энергоносителей в Европе будут ключевыми факторами ценообразования во второй половине 2023 года.