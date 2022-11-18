Нефть дорожает на фоне падения доллара

Цены на нефть растут в пятницу, 18 ноября, на фоне падения доллара. Однако за неделю ожидается резкое снижение из-за опасений по поводу ослабления спроса в Китае и дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,7% до 90,42 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,9%, до 82,39 долларов. а этой неделе WTI упала более чем на 7%, а Brent почти на 6%.

Индекс доллара в пятницу немного снизился, что сделало нефть дешевле для покупателей, владеющих другими валютами.

Аналитики заявили, что опасения по поводу потенциальных блокировок в Китае для сдерживания всплеска случаев заболевания COVID, которые достигли самого высокого уровня с апреля, и опасения, что дальнейшее повышение процентных ставок приведет к рецессии экономики США, омрачают рынок.

Заявления представителей Федеральной резервной системы США на этой неделе и более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам развеяли некоторые надежды на сдерживание агрессивного повышения процентных ставок в Соединенных Штатах.

Ожидается, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов в декабре после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов.

"В краткосрочной перспективе настроения, вероятно, останутся негативными, учитывая ухудшение макроэкономической картины ", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, сообщил о 25 353 новых случаях заражения COVID-19 17 ноября.

"Важно следить за политикой в городе Гуанчжоу на юге Китая, где значительно выросло число случаев заболевания COVID‑19", - отмечает аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар. В Гуанчжоу, ключевом производственном центре Китая, проживает 19 миллионов человек.

Опасения по поводу рецессии доминировали на этой неделе, даже несмотря на то, что на 5 декабря ЕС наметил запрет на поставку российской нефти, а Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) ужесточили предложение.

Премия фьючерсов на WTI с поставкой вперед за баррель через шесть месяцев была зафиксирована на уровне 2,63 доллара за баррель, что является самым низким уровнем за три месяца, что указывает на меньшее беспокойство по поводу будущих поставок.