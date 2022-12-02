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Нефть дорожает: что привело к росту мировых цен

Фото: Цены на нефть растут 2 декабря (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть немного выросли в пятницу, 2 декабря, на фоне надежд на дальнейшее ослабление ограничений, введенных в связи с COVID-19 в Китае, что может помочь восстановить спрос во второй по величине экономике мира. Однако укрепление доллара США ограничило рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,23% до 87,08 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,07%, до 81,28 долларов за баррель.

Оба эталона находятся на пути к своему первому недельному росту после трех недель подряд снижения.

Источники сообщили Reuters, что Китай собирается объявить об ослаблении своих карантинных протоколов COVID-19 в ближайшие дни и сокращении массового тестирования, что станет серьезным сдвигом в политике после массовых протестов и общественного гнева по поводу самых жестких ограничений в мире.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила в пятницу, что дальнейшая корректировка стратегии Китая в отношении COVID будет иметь решающее значение для поддержания и сбалансирования восстановления экономики.

"Спрос на нефть пострадал из-за строгих мер по сдерживанию распространения вируса, при этом предполагаемый спрос на нефть в настоящее время составляет 13 миллионов баррелей в сутки, что на 1 миллион баррелей в сутки ниже среднего уровня", - отмечают аналитики ANZ Research.

Тем не менее, рынок нефти был подавлен долларом США, который, как правило, торгуется обратно пропорционально курсу нефти, поскольку доллар отошел от 16-недельных минимумов по отношению к корзине основных валют после того, как данные показали, что потребительские расходы в США значительно выросли в октябре.

Между тем, правительства Европейского Союза предварительно договорились о верхнем уровне цены на российскую морскую нефть в размере 60 долларов за баррель с механизмом корректировки, чтобы сохранить верхний предел на уровне 5% ниже рыночной цены.

Все правительства ЕС должны одобрить соглашение в письменной форме до пятницы. По словам дипломата ЕС, Польша, которая настаивала на том, чтобы ограничение было как можно ниже, не подтвердила, что поддержит сделку.

Напомним, ценовой потолок на российскую нефть будет пересматриваться раз в два месяца.

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Нафта