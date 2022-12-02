Нефть дорожает: что привело к росту мировых цен

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,23% до 87,08 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,07%, до 81,28 долларов за баррель.

Оба эталона находятся на пути к своему первому недельному росту после трех недель подряд снижения.

Источники сообщили Reuters, что Китай собирается объявить об ослаблении своих карантинных протоколов COVID-19 в ближайшие дни и сокращении массового тестирования, что станет серьезным сдвигом в политике после массовых протестов и общественного гнева по поводу самых жестких ограничений в мире.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила в пятницу, что дальнейшая корректировка стратегии Китая в отношении COVID будет иметь решающее значение для поддержания и сбалансирования восстановления экономики.

"Спрос на нефть пострадал из-за строгих мер по сдерживанию распространения вируса, при этом предполагаемый спрос на нефть в настоящее время составляет 13 миллионов баррелей в сутки, что на 1 миллион баррелей в сутки ниже среднего уровня", - отмечают аналитики ANZ Research.

Тем не менее, рынок нефти был подавлен долларом США, который, как правило, торгуется обратно пропорционально курсу нефти, поскольку доллар отошел от 16-недельных минимумов по отношению к корзине основных валют после того, как данные показали, что потребительские расходы в США значительно выросли в октябре.

Между тем, правительства Европейского Союза предварительно договорились о верхнем уровне цены на российскую морскую нефть в размере 60 долларов за баррель с механизмом корректировки, чтобы сохранить верхний предел на уровне 5% ниже рыночной цены.

Все правительства ЕС должны одобрить соглашение в письменной форме до пятницы. По словам дипломата ЕС, Польша, которая настаивала на том, чтобы ограничение было как можно ниже, не подтвердила, что поддержит сделку.