Нефть дорожает в начале недели: что стало причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9% до 79,78 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1%, на 75,03 долларов за баррель.

Оба ориентира упали более чем на 2 доллара за баррель в прошлую пятницу после заявлений центральных банков США и Европы о повышении процентных ставок, что вызвало опасения по поводу возможной рецессии.

Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти и второй потребитель нефти, переживает первую из трех ожидаемых волн COVID-19 после того, как Пекин ослабил ограничения на передвижение.

"Несмотря на всплеск случаев COVID, вновь открывающийся оптимизм и адаптивная политика улучшают перспективы спроса на нефть", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Внезапное прекращение Китаем своей политики "динамического нуля" в отношении COVID-19 вдохнуло новую жизнь в его больной авиационный сектор: средний спрос на авиакеросин за две недели подскочил на 75%. Китай планирует увеличить количество рейсов с целью восстановить к 6 января среднесуточный объем пассажирских рейсов в стране до 70% от уровня 2019 года.

"Рынок сосредоточится на восстановлении спроса в Китае… общий прогноз позитивный, но путь восстановления может быть медленным и тернистым, учитывая серьезную ситуацию с COVID в ближайшем будущем", - говорят аналитики Haitong Futures.

Китай также пообещал сосредоточиться на стабилизации своей экономики в размере 17 трлн долларов в 2023 году и активизировать корректировку политики, чтобы обеспечить достижение ключевых целей, заявили его высшие руководители и политики на двухдневной встрече за закрытыми дверями для определения курса экономики в следующем году.

Объявление Министерства энергетики США в пятницу о том, что оно начнет выкуп сырой нефти для Стратегического нефтяного резерва с поставкой в феврале следующего года, также поддержало перспективы повышения цен.

Это будет первая закупка Соединенными Штатами после рекордного выпуска в этом году 180 миллионов баррелей из запасов.