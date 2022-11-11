Нефть дорожает после выхода данных по инфляции в США

Цены на нефть выросли в пятницу, 11 ноября, после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США укрепили надежды на то, что Федеральная резервная система замедлит повышение ставок, повысив шансы на мягкую посадку крупнейшей экономики мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,2%, до 93,88 долларов за баррель, продолжив рост на 1,1% на предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,3%, до 86,69 долларов за баррель после роста на 0,8% на предыдущей сессии.

Тем не менее, цены приблизились к недельному снижению более чем на 4% из-за роста запасов нефти в США и опасений по поводу ослабления спроса в Китае из-за того, что Пекин придерживается своей стратегии нулевого распространения COVID.

Надежды на то, что Китай собирается смягчить свою политику нулевого COVID, подстегнули рынок нефти на прошлой неделе, но комментарии представителей здравоохранения на этой неделе дали понять, что они продолжат строго сдерживать любые вспышки.

"Учитывая, что новые блокировки и ограничения все еще действуют, а политика получила поддержку президента Си Цзиньпина на партийном съезде в конце октября, трудно представить, чтобы власти отклонялись от политики в краткосрочной перспективе", - сказал аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Данные по инфляции и рост фондового рынка

Американские фондовые индексы резко выросли 10 ноября, поскольку более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции показали, что резкое повышение процентных ставок Федеральной резервной системы начинает давать ожидаемый эффект.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в октябре вырос в годовом измерении на 7,7% после роста на 8,2% в сентябре. Впервые с февраля годовой прирост ИПЦ был ниже 8%.

Президент Джо Байден приветствовал снижение и сказал, что это свидетельствует о том, что его экономическая политика приносит плоды. Демократическая партия Байдена показала лучшие, чем ожидалось, результаты против республиканских оппонентов на промежуточных выборах во вторник.

"Я буду работать с кем угодно, демократом или республиканцем, над идеями, как предоставить больше передышки среднему классу и рабочим семьям, - говорится в заявлении Байдена. - И я буду выступать против любых попыток отменить мою программу или усугубить инфляцию".

Все три основных фондовых индекса США продемонстрировали самый большой однодневный процентный рост примерно за 2,5 года.

"Это показывает, насколько владельцы активов были сосредоточены на инфляции по сравнению со всем остальным, что происходит в мире. Инвесторы снова идут в рискованные активы по всем направлениям", - сказал Питер Туз, президент Chase Investment Counsel.

По его словам, "это мощный признак того, что, возможно, то, что делают ФРС и центральные банки по всему миру, сработает".

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 3,7%, S&P 500 на 5,54%, а Nasdaq на 7,35%.