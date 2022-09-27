Нефть дорожает после резкого падения: что влияет на мировые цены

Цены на нефть выросли во вторник, 27 сентября после падения до девятимесячного минимума днем ранее. Нефть дорожает на фоне признаков того, что альянс производителей ОПЕК+ может сократить добычу, чтобы избежать дальнейшего обвала цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,76% до 84,70 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,81% до 77,33 доллара за баррель.

В предыдущие две торговые сессии Brent упала на 7,1%, а WTI упала на 8,1% из-за двойного давления растущего доллара, который делает нефть, номинированную в долларах США, более дорогой для покупателей, использующих другие валюты, и растущих опасений, что рост процентных ставок спровоцирует рецессию, которая сократит спрос на топливо.

Во вторник ослабление доллара принесло некоторое облегчение рынку нефти. Индекс доллара немного отклонился от 20-летнего максимума, достигнутого накануне.

Официальные лица крупных производителей отреагировали на последние дни снижения, указав, что они могут принять меры для сохранения стабильности цен.

Министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар в понедельник заявил ОПЕК+ следит за ситуацией с ценами на нефть, желая сохранить баланс на рынках. "Мы не хотим резкого роста цен на нефть или обвала", - сказал он в интервью иракскому государственному телевидению.

Аналитики говорят, что дальнейшие распродажи на нефтяных рынках могут привести к вмешательству ОПЕК+ для поддержки цен путем коллективного сокращения добычи.

"Если мы увидим сокращения, они должны быть немного больше, чем 100 тысяч баррелей в сутки, согласованных на последней встрече, чтобы оказать существенное влияние на рынок", - заявили аналитики ING Economics. примечание.

Сбои из-за российско-украинской войны усиливают нервозность рынка на фоне отсутствия ясности в отношении запланированного ограничения цен на экспорт российской нефти в Евросоюзе, которое, как ожидается, вступит в силу в декабре.

"Кипр и Венгрия входят в число стран, которые выразили несогласие с этим предложением. Были ожидания, что сделка будет достигнута на этой неделе, но сейчас это выглядит маловероятным", - говорится в заметке ANZ Research.

Ожидаемое прибытие урагана Ian привело к тому, что BP и Chevron Corp в понедельник остановили добычу на морских нефтяных платформах в Мексиканском заливе, главном регионе морской добычи США.

Шторм категории 2 был в Карибском море и, по прогнозам, в течение двух дней станет сильным ураганом.