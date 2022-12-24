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Нефть дорожает вторую неделю из-за планов РФ сократить добычу в связи с санкциями

Фото: Цены на нефть выросли вторую неделю подряд (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в пятницу, 23 декабря, выросли примерно на 3 доллара за баррель, продемонстрировав рост вторую неделю подряд после того, как Москва заявила, что может сократить добычу нефти в ответ на ограничение цен G7 на российский экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent закрылась на уровне 83,92 доллара, что на 3,6% больше, в то время как нефть марки West Texas Intermediate (WTI) закрылась на уровне 79,56 доллара за баррель, что 2,7% больше. Оба бенчмарка зафиксировали самый большой недельный прирост с октября.

Россия может сократить добычу нефти на 5-7% в начале 2023 года, поскольку она реагирует на ограничение цен, сообщило на вице-премьер РФ Александр Новак.

Экспорт балтийской нефти из России может упасть в декабре на 20% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как Европейский Союз и страны G7 ввели санкции и ограничение цен на российскую нефть с 5 декабря.

Потенциальное сокращение добычи из России сказаться на ценах сказал Эли Тесфайе, старший рыночный стратег RJO Futures. "Если глобальный спрос сохранится нынешними темпами, это сокращение может оказать значительное влияние, и мы можем остаться в диапазоне 80 долларов", - отметил он.

Как спрос на сырую нефть, так и добыча могут упасть в течение следующих нескольких дней из-за сильного зимнего шторма, обрушившегося каскадом на большую часть Соединенных Штатов. Несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США закрылись из-за сильного холода, а производство в Техасе и Северной Дакоте было остановлено.

Фьючерсы на американский бензин и дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы выросли более чем на 5% на фоне ожидаемого сокращения объемов переработки и роста спроса на мазут.

Швейцарский банк UBS ожидает, что в следующем году цены могут подняться выше 100 долларов за баррель из-за сокращения добычи в России и ослабления ограничений, связанных с COVID в Китае, сказал аналитик Джованни Стауново.

"Однако дорога к более высоким ценам останется тернистой", - добавил он.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

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